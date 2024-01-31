92% прироста населения Великобритании придется на мигрантов

В ближайшие годы на мигрантов будет приходиться 92% прироста населения Великобритании. Как сообщает Daily Mail, накануне управление национальной статистике королевства опубликовало данные, по которым число жителей Великобритании к 2036 году вырастет на 6,6 млн до 73,7 млн человек.

Согласно прогнозам, с 2028 года чистая миграция в Великобританию достигнет 315 тысяч человек в год. В результате рост населения включает в себя приезд в страну 6,1 млн мигрантов, а также превышение рождаемости над смертностью на 541 тысяч человек.

Статистику уже успели раскритиковать, отметив, что прогнозируемое число иностранцев, которые приедут жить в Великобританию, сравнимо с населением пяти городов размером с Бирмингем. Критики подчеркивали, что это создаст серьезную нагрузку на государство. Некоторые обозреватели также отмечали, что правительству Риши Сунака следует предпринимать экстренные действия, чтобы предотвратить миграционный кризис.