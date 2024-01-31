92% прироста населения Великобритании придется на мигрантов
В ближайшие годы на мигрантов будет приходиться 92% прироста населения Великобритании. Как сообщает Daily Mail, накануне управление национальной статистике королевства опубликовало данные, по которым число жителей Великобритании к 2036 году вырастет на 6,6 млн до 73,7 млн человек.
Согласно прогнозам, с 2028 года чистая миграция в Великобританию достигнет 315 тысяч человек в год. В результате рост населения включает в себя приезд в страну 6,1 млн мигрантов, а также превышение рождаемости над смертностью на 541 тысяч человек.
Статистику уже успели раскритиковать, отметив, что прогнозируемое число иностранцев, которые приедут жить в Великобританию, сравнимо с населением пяти городов размером с Бирмингем. Критики подчеркивали, что это создаст серьезную нагрузку на государство. Некоторые обозреватели также отмечали, что правительству Риши Сунака следует предпринимать экстренные действия, чтобы предотвратить миграционный кризис.
Напомним, что ранее управление по национальной статистике Великобритании заявляло, что чистый прирост мигрантов в 2022 году достиг рекордного уровня в 745 тысяч человек. Это на 164 тысячи человек больше, чем в 2021 году. Наибольшее число иностранцев прибыли с Украины (114 тысяч человек) и из Гонконга (52 тысячи).