Министру внутренней безопасности США требуют объявить импичмент

Комитет внутренней безопасности палаты представителей США в среду, 31 января, проголосовал за импичмент главы министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Алехандро Майоркаса — теперь его должны одобрить полный состав палаты представителей и сенат. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель комитета, член Республиканской партии Марк Грин.

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Напомним, что в конце ноября 2023 года член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин повторно внесла на рассмотрение законодателей инициативу об импичменте министру. По ее словам, Майоркас нарушил конституционную обязанность и допустил «вторжение примерно 10 млн нелегалов», умышленно отказавшись выполнять обязанности по охране границ США.

Ранее телеканал Fox News заявил, что республиканцы в палате представителей конгресса США представили два обоснования для импичмента Майоркаса. Его обвинили в «умышленном и систематическом отказе подчиняться закону» и «подрыве общественного доверия».

Грин подтвердил информацию и отметил, что Майоркас сознательно отказался выполнять законы, принятые конгрессом, а также нарушал доверие между конгрессом и американскими гражданами.

«Результаты оказались катастрофическими и поставили под угрозу жизни и экономическое положение всех американцев», — заявил республиканец.