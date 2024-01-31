Большинство эстонцев не хотят видеть Каю Каллас на посту премьер-министра
Только 16% граждан Эстонии хотят видеть действующего премьер-министра Каю Каллас на посту. Об этом свидетельствует опрос фирмы Turu-uuringute по заказу газеты Eesti Päevaleht, передает ERR.
По сравнению с предыдущим опросом, проведенном в декабре, рейтинг Каи Каллас снизился на два процентных пункта, отмечается в материале.
Самым популярным кандидатом на пост премьера Эстонии является руководитель парламентской партии Isamaa ("Отечество") и бывший глава МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, набравший 25% процентов голосов.
Замыкает тройку градоначальник Таллина Михаил Кылварт, которого хотят видеть в должности премьера 13% респондентов.
До этого представители оппозиции призвали премьер-министра Эстонии Каю Каллас покинуть занимаемую должность после скандала с ее супругом Арво Халликом, который вел бизнес с Россией.
Премьер Эстонии попала в скандал из-за появления в СМИ информации о том, что транспортная компания Stark Logistics продолжает работать с Россией. Речь идет о фирме, которая частично принадлежит супругу премьера. Сама Каллас настаивает, что почти ничего не знала о бизнесе мужа.