Большинство эстонцев не хотят видеть Каю Каллас на посту премьер-министра

Только 16% граждан Эстонии хотят видеть действующего премьер-министра Каю Каллас на посту. Об этом свидетельствует опрос фирмы Turu-uuringute по заказу газеты Eesti Päevaleht, передает ERR.

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По сравнению с предыдущим опросом, проведенном в декабре, рейтинг Каи Каллас снизился на два процентных пункта, отмечается в материале.

Самым популярным кандидатом на пост премьера Эстонии является руководитель парламентской партии Isamaa ("Отечество") и бывший глава МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, набравший 25% процентов голосов.

Замыкает тройку градоначальник Таллина Михаил Кылварт, которого хотят видеть в должности премьера 13% респондентов.

До этого представители оппозиции призвали премьер-министра Эстонии Каю Каллас покинуть занимаемую должность после скандала с ее супругом Арво Халликом, который вел бизнес с Россией.