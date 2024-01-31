В Китае не исключили, что Трамп прекратит поддержку Тайваня

Представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах может привести к прекращению поддержки Тайваня. Его слова приводит Bloomberg.
"США всегда будут преследовать в первую очередь собственные интересы, и Тайвань в любой момент может превратиться из шахматной фигуры в выброшенную шахматную фигуру", - сказал Чэнь Биньхуа.
Как пишет Bloomberg, Китай придерживается заявлений, что США не являются надежным союзником Тайваня. Эта риторика направлена на то, чтобы подорвать уверенность острова в поддержке Вашингтона, отмечается в материале.
"США традиционно придерживаются политики стратегической двусмысленности, признавая исторические претензии Китая на суверенитет над Тайванем, сохраняя при этом лишь неофициальные отношения с Тайбэем и обещая оборонительную помощь", - говорится в тексте.
Представитель предвыборного штаба Трампа в беседе с агентством напомнил, что республиканец в период президентства называл Китай "угрозой безопасности".
До этого Тайвань обвинил Китай в военном давлении из-за полетов у срединной линии разделения.