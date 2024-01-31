В Финляндии заявили, что США не будут мировой державой при нарушении гарантий безопасности

По мнению политика, в таком случае Соединенным Штатам перестанут доверять. При этом Хаависто отметил, что не верит в то, что какой-либо американский президент США или какое-либо политическое движение в США будут готовы к таким изменениям.

И Хаависто, и Александр Стубб, который также вышел во второй тур выборов, заявили, что существует большая разница между словами кандидата в президенты США Дональда Трампа, критикующего Североатлантический альянс, и его реальными действиями. В частности при президентстве Трампа США увеличили свой финансовый вклад в НАТО и военное присутствие в Европе. Хаависто и Стубб отметили, что доверяют пятой статье НАТО, которая предполагает, что нападение на одного союзника организации рассматривается как атака против всех стран и допускает оказание военной помощи.