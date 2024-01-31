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Аналитики оценили вероятность объявления импичмента главе МВБ США Майоркасу

Реального объявления импичмента главе министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу, которого обвиняют в миграционном кризисе, не будет, уверен политолог-американист Малек Дудаков. Даже если это решение поддержат республиканцы, демократы проголосуют против, пояснил он в беседе с RT.

Аналитики оценили вероятность объявления импичмента главе МВБ США Майоркасу
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"Палата представителей, вполне возможно, проголосует за это, сенат, который контролируется демократами, за отстранение Майоркаса не проголосует, демократы топить собственного президента и его кабинет министров, конечно же, не будут", — убежден политолог.

Майоркаса обвиняют в том, что он ничего не делает с "удручающей" ситуацией на южной границе США, через которую в страну прибывают сотни тысяч нелегальных мигрантов в месяц, напомнил эксперт. По его мнению, президента страны Джо Байдена ожидают те же обвинения и угрозы импичмента в ближайшие месяцы.

"Другое дело, что здесь тоже никакого реального импичмента не будет. А то, что происходит сейчас, это просто некий политический цирк", — заявил Дудаков.

С ним согласен научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин – он тоже подчеркнул, что для импичмента требует согласие сената, а он – за демократами.

"Просто так убрать человека из Демократической партии, работающего при администрации Джо Байдена, довольно-таки сложно", — подчеркнул Блохин.

Напомним, Комитет палаты представителей США по национальной безопасности проголосовал за импичмент Майоркасу, а на следующей неделе ожидается голосование палаты представителей в полном составе.

Конфликт в штате разгорелся на фоне обострения миграционного кризиса после того, как ВС США постановили убрать колючую проволоку в Техасе на границе с Мексикой. После этого власти штата вновь заговорили о выходе из состава США, однако эксперты не воспринимают такую перспективу всерьез. Генпрокуроры 26 штатов направили письмо Байдену, в котором призвали дать Техасу право самостоятельно контролировать свой участок границы с Мексикой.

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