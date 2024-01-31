Премьер Японии заявил о готовности провести саммит с Ким Чен Ыном

Премьер Японии Фумио Кисида заявил, что готовится к проведению встречи на высшем уровне с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Соответствующей информацией он поделился в ходе слушаний в парламенте страны, передает РИА Новости.

Кисида отметил, что он продолжает сообщать Ким Чен Ыну о намерении решить проблемы японо-северокорейских отношений и «открыть новую эпоху для обеих стран».

«Одновременно с этим считаю, что необходимо как можно скорее провести встречу на высшем уровне и продвигать переговоры на высоком уровне», - подчеркнул премьер.

Он обратил внимание на то, что для достижения этой цели ведется разнообразная работа по разным каналам. При этом Кисида отметил, что не может раскрыть ее содержание, поскольку это отразится на будущих переговорах.