Экс-советник Трампа заявил, что он недостоин быть президентом

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в новом издании своих мемуаров раскритиковал бывшего президента как человека, который будет мстить своим политическим противникам и умиротворять Россию и Китай в случае возвращения в Белый дом. Об этом пишет Reuters.

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"Болтон, который работал в Белом доме Трампа в 2018 и 2019 годах, обвинил кандидата в президенты от Республиканской партии в отсутствии политической философии или последовательного политического мировоззрения", - говорится в тексте.

По мнению Болтона, в случае переизбрания Трамп может выйти из НАТО, ограничить поддержку Украины, а также подтолкнуть Китай к блокаде Тайваня.

"Трамп недостоин быть президентом… Если его первые четыре года были плохими, вторые четыре будут еще хуже", - цитирует Reutres книгу Болтона.