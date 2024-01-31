Постпред США призвала к реформе агентства ООН по помощи палестинским беженцам

"БАПОР передало нам эту информацию, и они проводят расследование. Они относятся к этому очень серьезно. Итак, я не собираюсь забегать вперед в расследовании, которое они проводят, но я знаю, что нам нужно увидеть фундаментальные изменения, прежде чем мы сможем возобновить предоставление финансирования непосредственно БАПОР", — заявила Линда Томас-Гринфилд.