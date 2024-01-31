В США объяснили, почему не удается заключить пограничное соглашение

"Единственная причина, по которой этот проект был сорван, заключается в том, что Дональд Трамп не хочет, чтобы республиканцы решали наши проблемы. Он хочет, чтобы проблемы сохранялись, чтобы он мог использовать их в своей избирательной кампании", - подчеркнул Голдман.