Журналист «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков считает, что конфликт Эфиопии и Сомали грозит стать новой горячей точкой 2024 года. По его мнению, Россия в этом конфликте может поддержать Эфиопию — «исторически дружественную православную империю».

В прошлом году йеменские хуситы пообещали атаковать корабли в Красном море, как-либо связанные с Израилем. Серии атак с использованием ракет и беспилотников продолжаются с ноября 2023 года. В январе 2024-го США и Британия начали наносить удары с воздуха, кораблей и подлодок по объектам йеменских хуситов.

Еще через две недели обострение началось на другой, африканской стороне Аденского залива, отмечает обозреватель «КП».

Эфиопия подписала «меморандум о понимании по стратегическим проектам» с Сомалилендом, из которого следует, что Аддис-Абеба сможет взять в долгосрочную аренду участок сомалилендского берега для строительства военного и торгового порта. Автор «КП» подчеркнул, что это дало бы Эфиопии «желанный для любой империи выход к океану». Однако Сомалиленд со столицей в Харгейсе — существующее с 1991 года непризнанное образование, а официально признано лишь Сомали со столицей в Могадишо.

Чесноков назвал Сомали «важной частью американской военной машины». С 2007 года в стране находился отряд высокомобильных сил армии США численностью 400-800 человек, располагающий транспортной авиацией, которая позволяет быстро перебросить десант в любой уголок региона.

По версии автора, чувствуя американскую поддержку, в Сомали начали грозить Эфиопии «жестким ответом» за признание Сомалиленда. В Могадишо и других городах начались антиэфиопские митинги. При этом Эфиопия с 2024 года — член БРИКС. Чесноков считает, что ослабление организации через конфликт с одной из стран-членов выгодно Белому дому.

«КП» отмечает», что Эфиопия — многонациональная и многоконфессиональная страна. Православные амхары составляют менее 30 процентов населения, на народ оромо также приходится около 30 процентов, а еще десять процентов населения — сомалийцы. В стране регулярно вспыхивают межэтнические конфликты.

Пока недовольные властями группы в Эфиопии — «просто кучки маргиналов с автоматами». Но если Сомали нанесет удар, они могут «воспрять духом, открыв против Аддис-Абебы второй — внутренний — фронт». Подобный конфликт грозит затянуться на годы.

Автор отметил, что в конце 1970-х советские офицеры-советники помогли Аддис-Абебе отразить агрессию Сомали. По его мнению, Россия и Эфиопия могут восстановить военно-техническое сотрудничество.

При этом политолог из Эфиопии Мохамед Тэвфик Бамуд считает, что конфликт с Сомали будет лишь дипломатическим. Он напомнил, что несколько лет назад ОАЭ расширили торговое с Сомалилендом в обход Могадишо.