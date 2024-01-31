NYT назвала причины отмены отставки Залужного

Украинские власти приняли решение отложить увольнение главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного из-за утечки данных о его отставке. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщила газета The New York Times.

Ранее появились сообщения об отставке Валерия Залужного и министра обороны Украины Рустема Умерова. Украинские СМИ и соцсети ссылались на слова депутатов Верховной рады Алексея Гончаренко и Артема Дмитрука, бывшего депутата Борислава Березы, журналиста Романа Цимбалюка. В свою очередь в Минобороны в тот же день отметили, что все это «неправда».

При этом, по словам источников американского издания, отставка Залужного действительно планировалась.

«Бывший высокопоставленный украинский чиновник сообщил, что правительство Зеленского планировало уволить генерала, но отступило в понедельник вечером, когда эта новость просочилась. Сейчас они замедляют процесс», — отмечается в статье.

По данным источников, еще одним из подводных камней в вопросе его отставки является то, что правительство не нашло замену Залужному.

Также, по данным издания, увольнение Залужного может стать «острой политической проблемой» для киевских властей.

«В некоторых опросах общественного мнения нынешний военачальник считается более популярным, чем президент, и его увольнение может быть воспринято некоторыми как шаг, направленный на борьбу с генералом как потенциальным политическим оппонентом», — пишет газета.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Владимир Зеленский в ходе встречи с главкомом ВСУ Валерием Залужным 29 января уведомил военачальника о грядущей отставке и предложил ему должность советника правительства. Однако Залужный отказался.