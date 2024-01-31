Пока вы спали: СБ о ситуации с недвижимостью россиян в Болгарии, обвинения Японии в адрес РФ

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Япония обвинила Россию в ухудшении двусторонних отношений

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Японские власти считают несправедливыми и неприемлемыми заявления России об ответственности Токио за ухудшение двусторонних отношений из-за антироссийских санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального секретаря кабмина Японии Ёсимаса Хаяси.

По его словам, Токио винит в этой ситуации российскую сторону. Как указал политик, Россия вторглась на Украину в феврале 2022 года, а в марте 2022 года в одностороннем порядке заявила, что не намерена продолжать переговоры по мирному договору с Японией из-за японских санкций.

30 января премьер-министр Японии Фумио Кисида в своей программной речи в парламенте заявил, что Токио по-прежнему придерживается курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Москвой, однако при этом намерен продолжать политику антироссийских санкций и поддержку Украины.

МО РФ сообщило об уничтожении расчетом ЗРК "Тор" украинских БПЛА на купянском направлении

Российский расчет зенитного ракетного комплекса «Тор» Западной группировки войск уничтожил разведывательные беспилотники Украины на купянском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БПЛА противника и произвел пуски ракет на уничтожение.

Сбитые беспилотники использовались украинской армией для корректировки и наведения целей артиллерии.

СБ РФ: попытки отобрать у россиян недвижимость в Болгарии не останутся без ответа

Попытки отобрать у граждан России недвижимость в Болгарии выглядят беспрецедентно, и Москва не оставит их без внимания, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника секретаря Совета безопасности РФ Наиля Мухитова.

По его словам, ряд болгарских политиков унижаются перед Вашингтоном и Лондоном, намереваются сносить памятник советскому солдату «Алеше» в Пловдиве, призывают убрать из учебников истории любое упоминание о российской помощи.

«А сейчас уже перешли за пределы разумного — собираются отбирать недвижимость у россиян. Стоит ли говорить, что мы это не оставим без внимания?», - указал он.

США заявили о намерении принимать меры из-за приписываемой КНР поддержки ОПК РФ

Американские власти намерены принимать меры в связи с приписываемым России и КНР сотрудничеством в оборонно-промышленной сфере, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

По его словам, США в течение ближайшего года «будут проявлять бдительность» в связи с приписываемой Китаю поддержкой России в условиях украинского кризиса, а также «попытками помочь РФ в восстановлении оборонно-промышленной базы».

«Мы будем принимать необходимые ответные меры», — указал политик.

СМИ: США и Германия пытаются отсрочить приглашение Украины в НАТО

Украина и ее партнеры добиваются от НАТО официального приглашения Киеву стать членом альянса во время саммита, который пройдет в 2024 году в Вашингтоне, но их усилия сталкиваются с противодействием США и Германии, сообщает ТАСС со ссылкой на Foreign Policy.

По данным источников издания, состоящие в блоке восточноевропейские партнеры Украины хотят, чтобы приглашение поступило как можно скорее, но Вашингтон и Берлин настроены настороженно и «ведут серьезное закулисное сопротивление».