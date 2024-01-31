Трамп заявил, что Байден своей политикой превратил мир в ад

Администрация президента США Джо Байдена своей политикой превратила мир в ад и ведет страну к кровавой бойне. Такое мнение выразил во вторник экс-президент страны Дональд Трамп.

"С того дня как Джо Байден отказался от американского достоинства в Афганистане, мир превратился в ад, потому что всем известно, что хозяин Белого дома слаб, некомпетентен и коррумпирован", - говорится в распространенном заявлении Трампа.

По его словам, Байден своими действиями "придал смелости и дал возможности врагам США устроить хаос и террор", следствием чего стала недавняя атака на американскую базу на Ближнем Востоке.

"Джо Байден ведет нашу страну прямиком в третью мировую войну, кровавую бойню", - отметил Трамп. Бывший американский лидер призвал "уволить" нынешнего президента "ради безопасности и выживания", пока администрация Байдена не уничтожила "еще больше драгоценных американских жизней".

Ранее Трамп заявил, что атака на американскую базу на Ближнем Востоке является еще одним трагическим последствием слабости администрации Байдена.