США вводят против Китая новые ограничения

Американские власти продолжат вводить технологические ограничения против Пекина, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

По его словам, Вашингтону это необходимо для защиты своей национальной безопасности. При этом в США сроки и конкретные шаги называть пока не готовы.

Советник указал, что Вашингтон уже ввел против Китая «серию выверенных мер с целью не дать использовать американские технологии для подрыва безопасности Соединенных Штатов и союзников».