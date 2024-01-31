СМИ: Германия и США намеренно тормозят процесс вступления Украины в НАТО

Соединенные Штаты и Германия стремятся отложить начало процесса вступления Украины в Североатлантическом альянсе, несмотря на желание стран Восточной Европы и Киева как можно скорее к нему приступить, сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники.

Киев пользуется поддержкой восточноевропейских стран, входящих в военный альянс, включая Польшу и страны Балтии, которые рассматривают расширение членства Украины в НАТО как наиболее эффективный и наименее затратный способ ослабить «ирредентистские амбиции России» в Восточной Европе. Однако другие западные представители НАТО, особенно в Вашингтоне и Берлине, считают, что еще слишком рано начинать процесс принятия Украины в НАТО, пока страна все еще ведет боевые действия против России.

Видео дня

И США, и Германия являются крупнейшими донорами военной и экономической помощи Украине. Официальные лица обеих стран настаивают на том, что Украина должна в конечном итоге вступить в Североатлантический альянс, но сейчас не время начинать этот процесс. Они заявили, что считают, что в ближайшее время необходимо сосредоточиться на продолжении поставок Украине оружия и боеприпасов для продолжения борьбы с Россией в ближайшем будущем.

Как пишет издание, ожесточенные дебаты, которые разворачиваются за кулисами в Вашингтоне и Брюсселе, имеют экзистенциальное значение для Украины и определят будущее ландшафта безопасности Европы, поскольку НАТО продолжает приспосабливаться к реальности территориальных амбиций президента России Владимира Путина.

Среди наиболее ярых сторонников срочного приглашения Украины в НАТО — бывший премьер-министр Дании и предшественник генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга Андерс Фог Расмуссен.

«Очень часто я слышу аргумент, что мы не можем пригласить Украину вступить в НАТО, пока идет война», — сказал он.