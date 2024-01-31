Кандидат в президенты Финляндии предостерег США от нарушения гарантий
Кандидат в президенты Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Соединенные Штаты перестанут быть мировой державой, если нарушат гарантии безопасности, которые они предоставили Финляндии в Североатлантическом альянсе, сообщает РИА Новости.
По его словам, Вашингтон должен соблюдать двусторонние и многосторонние соглашения, в которых участвует.
«Если они выйдут из НАТО или нарушат отдельные соглашения или предоставленные гарантии безопасности, как, например, оборонное соглашение с Финляндией, они перестанут быть мировой державой, и им перестанут доверять», — заявил политик.
Он отметил, что не верит, что какой-либо американский президент или какое-либо политическое движение в США будут готовы к таким изменениям.
Хаависто, а Александр Стубб, который также вышел во второй тур выборов главы государства, отметили, что существует значительная разница между риторикой кандидата в президенты США Дональда Трампа, критикующего НАТО, и его реальными действиями. Как отметили политики, при Трампе США увеличили свой финансовый вклад в Североатлантический альянс и военное присутствие в Европе.
Хаависто и Стубб указали, что доверяют пятой статье НАТО, которая предполагает, что нападение на одного союзника альянса рассматривается как атака против всех стран и допускает оказание соответствующей помощи. По мнению Стубба, позиции Турции и Венгрии, как членов НАТО, не ослабляют доверие к альянсу в целом.
28 января завершился первый тур выборов президента Финляндии. Стубб набрал 27,2% голосов, Хаависто - 25,8% избирателей. Второй тур состоится 11 февраля.