В США назвали сроки увольнения главкома ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в ближайшие дни. Сроки увольнения украинского главкома назвал американский телеканал CNN со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что в понедельник Залужного вызвали в офис президента, чтобы сообщить об отставке. Несмотря на то, что официально Залужный все еще занимает свой пост, по данным CNN, его планируют уволить уже к концу недели.
Источники телеканала отмечают, что в настоящий момент рассматривается две кандидатуры на пост нового главнокомандующего: начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, а также командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
Ранее сообщалось, что Кирилл Буданов отказался от должности главнокомандующего вооруженными силами республики. Как отмечает британский журнал The Economist, он решил не занимать этот пост в последний момент.