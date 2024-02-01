В США назвали сроки увольнения главкома ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в ближайшие дни. Сроки увольнения украинского главкома назвал американский телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что в понедельник Залужного вызвали в офис президента, чтобы сообщить об отставке. Несмотря на то, что официально Залужный все еще занимает свой пост, по данным CNN, его планируют уволить уже к концу недели.

Источники телеканала отмечают, что в настоящий момент рассматривается две кандидатуры на пост нового главнокомандующего: начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, а также командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.