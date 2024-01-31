Байден пригрозил Ирану из-за передачи оружия атаковавшим базу США

Иран ответственен за предоставление оружия атаковавшим военную базу США на северо-востоке Иордании, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского президента Джо Байдена.

«Я привлекаю их к ответственности в том смысле, что они предоставляют оружия людям, которые сделали это», — сказал глава государства.

Президент утвердительно ответил на вопрос о том, принял ли он решение об ответе на атаку. Он отметил, что предстоит обсудить, установлена ли прямая связь Ирана с атакой.

Ранее Байден распорядился разработать ответные меры на атаку. Как считают американские власти, ответственность за нее несут проиранские группировки. Удар был нанесен на американскую военную базу в Иордании. Министерство обороны США рассматривает несколько вариантов: удары по иранским военно-морским силам в Персидском заливе или иранским военным в Ираке или Сирии. Если Байден одобрит соответствующие решения, то меры последуют в ближайшие пару дней, причем по ряду целей.