Байден пригрозил Ирану из-за передачи оружия атаковавшим базу США
Иран ответственен за предоставление оружия атаковавшим военную базу США на северо-востоке Иордании, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского президента Джо Байдена.
«Я привлекаю их к ответственности в том смысле, что они предоставляют оружия людям, которые сделали это», — сказал глава государства.
Президент утвердительно ответил на вопрос о том, принял ли он решение об ответе на атаку. Он отметил, что предстоит обсудить, установлена ли прямая связь Ирана с атакой.
Ранее Байден распорядился разработать ответные меры на атаку. Как считают американские власти, ответственность за нее несут проиранские группировки. Удар был нанесен на американскую военную базу в Иордании. Министерство обороны США рассматривает несколько вариантов: удары по иранским военно-морским силам в Персидском заливе или иранским военным в Ираке или Сирии. Если Байден одобрит соответствующие решения, то меры последуют в ближайшие пару дней, причем по ряду целей.
Ранее центральное командование ВС США сообщило, что 28 января была совершена атака на американскую базу на северо-востоке Иордании. Заявлялось о гибели трех военных США. Пентагон указал, что пострадали более 40 человек. В Белом доме пообещали ответить на атаку против своих военных на Ближнем Востоке.