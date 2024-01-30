Абрамович выиграл суд против банка Израиля

Бизнесмен Роман Абрамович выиграл суд против израильского банка «Мизрахи Тфахот», который отказывался перевести пожертвования от российского миллиардера в волонтерскую организацию Израиля под предлогом введенных в отношении него санкций в ЕС . Об этом сообщает Globes.

Ранее сообщалось, что «Мизрахи Тфахот» заблокировал перевод пожертвований Абрамовича организации ЗАКА, которая занимается сбором останков и опознанием жертв терактов и катастроф, аргументировав это санкциями в отношении бизнесмена со стороны Евросоюза. При этом Израиль никаких ограничений против него не вводил. Позже Абрамович и адвокаты ЗАКА подали иск против банка, заявляя, что счет, с которого он хотел пожертвовать деньги, был открыт много лет назад.