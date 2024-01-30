В Берлине отменили все рейсы из-за забастовки

Все рейсы из аэропорта Берлина, запланированные на 1 февраля, отменили в связи с забастовкой сотрудников службы безопасности. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее заявление.

Ранее стало известно, что профсоюз Ver.di призвал сотрудников служб безопасности аэропортов по всей Германии к забастовке 1 февраля. С помощью акции там рассчитывают добиться повышения зарплат и улучшения условий труда работников воздушных гаваней.