Украина создала рабочую группу по вступлению в НАТО
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев создал международную рабочую группу по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции. Цель объединения — продвигать вступление Украины в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Ермак сделал во время пресс-конференции с экс-генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. Отмечается, что в группу вошло несколько бывших руководителей из организаций и стран Запада. Среди них — Даля Грибаускайте (бывший президент Литвы), Александр Квасьневский (бывший президент Польши), Борис Джонсон (бывший премьер-министр Великобритании), Санна Марин (бывший премьер-министр Финляндии), Микулаш Дзуринда (бывший премьер-министр Словакии), Хиллари Клинтон (бывший госсекретарь США), Курт Волкер (бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине) и другие.
«Это новая группа с господином Расмуссеном. Ее цель — работа со странами членами НАТО, экспертной и политической средой, чтобы построить атмосферу, которая бы помогла нам с продвижением на этом пути в НАТО. У нас есть амбициозный план, который касается вашингтонского саммита НАТО и шагов, которые бы привели нас к полноценному членству», — рассказал Ермак.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО.