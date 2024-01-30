Украина создала рабочую группу по вступлению в НАТО

«Это новая группа с господином Расмуссеном. Ее цель — работа со странами членами НАТО, экспертной и политической средой, чтобы построить атмосферу, которая бы помогла нам с продвижением на этом пути в НАТО. У нас есть амбициозный план, который касается вашингтонского саммита НАТО и шагов, которые бы привели нас к полноценному членству», — рассказал Ермак.