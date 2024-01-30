Канцлер Австрии высказался о встрече с Путиным в 2022 году

Канцлер Австрии Карл Нехаммер высказался о встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Presse.

По словам политика, он не жалеет о своем решении посетить Москву для встречи с российским лидером и обсуждения ситуации на Украине.

«В то время это был шанс на прекращение огня, и поездка была согласована с руководством ЕС и Украины. Тогда я воспользовался возможностью рассказать российскому президенту об ужасах войны», — сказал Нехаммер.

Встреча Путина и Нехаммера состоялась 11 апреля 2022 года и продлилась 1 час 15 минут. Как отметил австрийский канцлер, он дал понять российскому президенту, что санкции Европейского союза (ЕС) против Москвы останутся в силе и будут ужесточаться. Он также заявил о жестких переговорах с Путиным. По словам Нехаммера, беседа была открытой и прямой.