Испанские фермеры присоединятся к протестам в ЕС

Испанские фермеры присоединятся к растущему числу акций протеста, которые проходят во многих странах Европы из-за кризисной ситуации в секторе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Сельскохозяйственной ассоциации молодых фермеров.

Там отметили, что многие профессиональные сельскохозяйственные организации 30 января договорились «возобновить график протестных акций, чтобы потребовать амбициозного шокового плана, который включает меры как на уровне ЕС, так и на уровне правительства Испании и автономных сообществ».

«Вначале протесты будут проходить на более региональном уровне в течение следующих нескольких недель», — добавили в ASAJA.

В ассоциации указали, что фермеры в Европе сейчас сталкиваются с «растущим разочарованием и волнением из-за сложных условий и удушающей бюрократии, порожденных правилами ЕС». В частности, они борются с дерегулированным рынком, который возник из-за импорта сельхозпродукции из третьих стран по низким ценам, и намерены добиться приостановления их ввоза в европейские государства.