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Испанские фермеры присоединятся к протестам в ЕС

Испанские фермеры присоединятся к растущему числу акций протеста, которые проходят во многих странах Европы из-за кризисной ситуации в секторе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Сельскохозяйственной ассоциации молодых фермеров.

Испанские фермеры присоединятся к протестам в ЕС
© globallookpress.com

Там отметили, что многие профессиональные сельскохозяйственные организации 30 января договорились «возобновить график протестных акций, чтобы потребовать амбициозного шокового плана, который включает меры как на уровне ЕС, так и на уровне правительства Испании и автономных сообществ».

«Вначале протесты будут проходить на более региональном уровне в течение следующих нескольких недель», — добавили в ASAJA.

В ассоциации указали, что фермеры в Европе сейчас сталкиваются с «растущим разочарованием и волнением из-за сложных условий и удушающей бюрократии, порожденных правилами ЕС». В частности, они борются с дерегулированным рынком, который возник из-за импорта сельхозпродукции из третьих стран по низким ценам, и намерены добиться приостановления их ввоза в европейские государства.

Названа причина массовых протестов французских фермеров

Напомним, что на сегодняшний день акции протеста со стороны фермеров проходят во Франции, в Германии, Бельгии, Италии, Польше, Румынии и Нидерландах.

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