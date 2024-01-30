Владимир Зеленский в ходе встречи с главкомом ВСУ Валерием Залужным предложил ему должность советника правительства. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, встреча произошла в понедельник, 29 января. Украинский лидер уведомил военачальника о грядущей отставке и предложил ему должность в правительстве.

«Зеленский проинформировал Залужного, что тот вскоре будет отправлен в отставку, и предложил ему роль советника правительства. Генерал отказался от предложения», — пояснил источник.

Собеседник газеты заметил что в офисе Зеленского уже приняли решение об отставке главкома. Вместе с тем, обсуждаются вопросы о дате отставки и кандидате на освобождающуюся должность.