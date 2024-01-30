Андреа Лучиди: на Западе еще есть люди, не настроенные против России
Итальянский журналист и блогер Андреа Лучиди заявил, что на Западе еще остались люди, не настроенные против России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Лучиди сделал после пресс-тура для иностранных СМИ в Луганской Народной Республике. Во время мероприятия журналисты встретились с главой ЛНР Леонидом Пасечником, а также посетили местных волонтеров и российских военных.
По словам Лучиди, ему приятно было увидеть на мероприятии коллег из Испании, Перу, США, Нидерландов и Франции.
«Эти люди доказывают, что не все на Западе против России, и что до сих пор есть те, кто готов бороться за правду. <...> Я благодарен организаторам за возможность для зарубежных коллег увидеть иную точку зрения на новые русские регионы», — заявил он.
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