«Конфликт будет развиваться очень просто. Администрация Байдена находится в тупиковой ситуации. Львиная доля населения США поддерживает позицию кандидата в президенты Дональда Трампа и республиканцев в миграционном вопросе. Предпринять жесткие силовые действия против Техаса демократы не могут, потому что для этого у президента должен быть большой авторитет. У него есть юридические возможности. Он способен ввести войска, мобилизовать нацгвардию. Но это может сделать только человек, обладающий безусловным авторитетом общества, а не тот, чей антирейтинг в стране составляет минус 15%. Этого не может сделать президент, при котором лишь 22% американцев считают, что США идут в правильном направлении», — сказал Геворг Мирзаян.