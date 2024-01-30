Предсказаны последствия отставки Залужного

Попытка Владимира Зеленского уволить главкома ВСУ Валерия Залужного могла привести к дестабилизации ситуации в стране, предположил политолог Михаил Гончар. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Эксперт уточнил, что отстранение Залужного превратило бы его в реального политического конкурента для Зеленского.

По его оценке, украинский лидер страдает бонапартизмом и его политическая карьера завершится также, как и карьера Наполеона.

Политолог отметил, что стремление Зеленского вступить в конфликт с военачальниками поспособствует печальному завершению его правления.