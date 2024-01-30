Предсказаны последствия отставки Залужного

Политолог заявил, что Зеленский был на краю пропасти в момент «увольнения» Залужного
Попытка Владимира Зеленского уволить главкома ВСУ Валерия Залужного могла привести к дестабилизации ситуации в стране, предположил политолог Михаил Гончар. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Эксперт уточнил, что отстранение Залужного превратило бы его в реального политического конкурента для Зеленского.
По его оценке, украинский лидер страдает бонапартизмом и его политическая карьера завершится также, как и карьера Наполеона.
Политолог отметил, что стремление Зеленского вступить в конфликт с военачальниками поспособствует печальному завершению его правления.
Напомним, что в понедельник двое депутатов Верховной рады Украины заявили, что Залужный якобы отправлен в отставку. В дальнейшем их сообщения были опровергнуты официальными лицами.