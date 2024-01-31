Китай выразил готовность укреплять стратегическое сотрудничество с Россией

"В связи с празднованием 75-й годовщины установления дипломатических связей между двумя странами и проведением [мероприятий] по случаю перекрестных годов культуры Китая и России мы готовы вместе с российской стороной воспользоваться возможностью, чтобы укрепить стратегическое сотрудничество, способствовать еще большему развитию наших двусторонних отношений", - приводит сайт внешнеполитического ведомства КНР слова заместителя министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюя, который накануне встретился в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.