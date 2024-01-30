Президент Чехии назвал возможное условие переговоров по Украине

Баланс сил на фронте может стать ключевым условием для начала урегулирования конфликта на Украине. Об этом президент Чехии Петр Павел заявил в интервью TVN24.

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Павел прокомментировал сообщения о возможных условиях начала мирных переговоров по Украине. Он подчеркнул, что Запад призывает Киев ограничить наступление и перейти к обороне из-за ограниченных ресурсов на поле боя.

«Только баланс сил может дать обеим сторонам понять, что дальнейших успехов они не достигнут и что пришло время для переговоров», — заявил политик. По его мнению, для этого необходимо поставить Украине артиллерию, крылатые ракеты большей дальности и истребители F-16.