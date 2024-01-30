Эксперт рассказал о причинах массовых протестов французских фермеров
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в разговоре с Рамблером
рассказал о причинах недовольства бастующих в французских фермеров, а также назвал условие, при котором протесты могут перерасти в столкновения с полицией.
Протестующие против политики правительства Франции фермеры ранее начали блокировать шоссе вокруг Парижа. Сообщалось, что ситуация на всех автотрассах, ведущих в столицу, затруднена. Протестующие также почти достигли аэропорта Руасси — Шарль де Голль. Команда президента Франции Эммануэля Макрона все чаще винит правила Европейского союза (ЕС) в растущем недовольстве и, как следствие, протестах французских фермеров.
Французские фермеры недовольны своим экономическим положением, у них возникли трудности с ведением хозяйства. Их издержки постоянно растут, а рентабельность падает. Десять процентов французских сельхозпроизводителей – банкроты, восемнадцать процентов – выходят в ноль, то есть еле-еле сводят концы с концами, а остальные с трудом держатся на плаву. Все это связано с ростом затрат фермеров на энергоресурсы, на дизель, на корма и прочее. Плюс к этому добавились проблемы, связанные с водой, - в Европе два года была засуха, соответственно, например, пастбища не могут использоваться для выпаса скота. Фермерам приходится закупать корма для животных в течение всего года, и это тоже бьет по карману. Кроме того, французские фермеры работают в условиях высокой конкуренции: многие продукты ввозятся в страну из-за рубежа, в том числе из стран ЕС. Сложности фермеров также связаны с ненормальным зеленым курсом ЕС, из-за которого, например, постоянно вводятся новые ограничения по использованию некоторых видов удобрений. Здесь идет принуждение фермеров к выпуску экологически чистых продуктов, что приводит к удорожанию их производства. Нельзя сбрасывать со счетов и фактор Украины, ведь там речь идет не только о зерне, но и, например, о курятине, о мясе птицы. Во Франции пятьдесят процентов бройлеров – украинские, их себестоимость в два раза ниже, чем у французских фермеров. Все это в совокупности и привело к их недовольству. Они просто не могут конкурировать с поставками дешевой продукции из-за рубежа и выступают против свободных рынков. Они долго терпели и вот, видимо, по примеру германских сельхозпроизводителей тоже решили бороться за свои права.Сергей Федоров Ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН
Накануне протестующие фермеры попытались блокировать крупный оптовый рынок Rungis близ Парижа, напомнил специалист.
«Этот рынок очень важен в плане снабжения столицы – ресторанов и магазинов Парижа… Во Франции уже бывали подобные протесты, но сейчас все более масштабно. Дороги в Париже перекрывают порядка тысячи тракторов фермеров. И как эти дороги разблокировать – отдельный вопрос. Ведь одно дело убрать с проезжей части обычную машину или протестующих в желтых жилетах, а другое дело – тяжелый трактор», - отметил он.
По словам Федорова, если полиция Франции начнет применять силу к фермерам, то это может спровоцировать их на ответные действия, что, в свою очередь, приведет к радикализации протеста.
«Но пока дело до столкновений с полицией дело не дошло, пока правоохранители не предпринимают силовых действий по отношению к протестующим фермерам. Но все это до поры, до времени. Если блокада дорог продолжится, если протесты не утихнут, то это может привести к серьезным столкновениям и актам насилия, подобным тем, что мы наблюдали во Франции прошедшим летом [массовые беспорядки во Франции в 2023 году произошли после убийства полицейским 17-летнего подростка арабского происхождения]. Но, думаю, до этого не дойдет. Все-таки одно дело – это французская молодежь эмигрантского происхождения, и другое дело – фермеры. Полагаю, их протест не будет настолько радикальным, как протест летом прошлого года», - сказал эксперт.
Фролов подчеркнул, что ни французские власти, ни сами протестующие фермеры не хотели бы обострения ситуации.
«[Президент Франции Эммануэль] Макрон сейчас находится в Швеции. Видимо, он будет наблюдать за развитием событий из Скандинавии. Новое правительство страны во главе с молодым премьер-министром, конечно, не желает обострения ситуации, крупный конфликт с фермерами ему ни к чему. Поэтому, думаю, и правительство Франции, и сам Макрон попытаются найти какое-то компромиссное решение, пообещав местным сельхозпроизводителям учесть их требования и где-то пойти на уступки. Но сделать это будет трудно: лишних денег в стране нет. Франция столкнулась с ростом дефицита бюджета, а госдолг страны перевалил за три триллиона евро – это 114 процентов от ВВП. И продолжать жить в долг просто опасно для Франции. С учетом этого правительство страны и будет искать пути выхода из сложившейся ситуации», - заключил специалист.
Ранее сообщалось, что против протестующих фермеров во Франции вывели бронетехнику.