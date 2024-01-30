Французские фермеры недовольны своим экономическим положением, у них возникли трудности с ведением хозяйства. Их издержки постоянно растут, а рентабельность падает. Десять процентов французских сельхозпроизводителей – банкроты, восемнадцать процентов – выходят в ноль, то есть еле-еле сводят концы с концами, а остальные с трудом держатся на плаву. Все это связано с ростом затрат фермеров на энергоресурсы, на дизель, на корма и прочее. Плюс к этому добавились проблемы, связанные с водой, - в Европе два года была засуха, соответственно, например, пастбища не могут использоваться для выпаса скота. Фермерам приходится закупать корма для животных в течение всего года, и это тоже бьет по карману. Кроме того, французские фермеры работают в условиях высокой конкуренции: многие продукты ввозятся в страну из-за рубежа, в том числе из стран ЕС. Сложности фермеров также связаны с ненормальным зеленым курсом ЕС, из-за которого, например, постоянно вводятся новые ограничения по использованию некоторых видов удобрений. Здесь идет принуждение фермеров к выпуску экологически чистых продуктов, что приводит к удорожанию их производства. Нельзя сбрасывать со счетов и фактор Украины, ведь там речь идет не только о зерне, но и, например, о курятине, о мясе птицы. Во Франции пятьдесят процентов бройлеров – украинские, их себестоимость в два раза ниже, чем у французских фермеров. Все это в совокупности и привело к их недовольству. Они просто не могут конкурировать с поставками дешевой продукции из-за рубежа и выступают против свободных рынков. Они долго терпели и вот, видимо, по примеру германских сельхозпроизводителей тоже решили бороться за свои права.

Сергей Федоров Ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН