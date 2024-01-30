Глава ЦРУ признал потерю «неоспоримого превосходства» США

Соединенные Штаты утратили неоспоримое превосходство в мире из-за подъема Китая и «реваншизма» России, рассказал директор ЦРУ Уильям Бернс в статье для Foreign Affairs.

В настоящее время США переживают один из ключевых моментов своей истории. Ситуация, в которой оказалась сверхдержава, осложняется рядом факторов, отметил Бернс.

Глава ведомства уточнил, что страна утратила неоспоримое первенство в мире, на планете наблюдается климатический кризис, в крупных странах произошла технологическая революция.