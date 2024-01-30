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Директор ЦРУ Бернс: США утратили превосходство в мире из-за КНР и России

Соединенные Штаты утратили неоспоримое превосходство в мире из-за подъема Китая и «реваншизма» России, рассказал директор ЦРУ Уильям Бернс в статье для Foreign Affairs.

Глава ЦРУ признал потерю «неоспоримого превосходства» США
© globallookpress.com

В настоящее время США переживают один из ключевых моментов своей истории. Ситуация, в которой оказалась сверхдержава, осложняется рядом факторов, отметил Бернс.

Глава ведомства уточнил, что страна утратила неоспоримое первенство в мире, на планете наблюдается климатический кризис, в крупных странах произошла технологическая революция.

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Новые технологии меняют мир, значительно усложняют работу ЦРУ, так как предоставляют противникам новые мощные инструменты, которые позволяют им «сбивать нас с толку, уклоняться от нас и шпионить за нами», заметил Бернс.

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