В Израиле призвали пересмотреть отношения с Россией

Лидер израильской парламентской оппозиции Яир Лапид считает, что Израилю необходимо пересмотреть двусторонние отношения с Россией из-за позиции Москвы по палестино-израильскому конфликту.

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Такое мнение он высказал в интервью изданию Vesty.

«Нет сомнения, что руководство страны должно пересмотреть свою позицию в отношении России», — сказал Лапид.

По мнению политика, Россия приняла сторону палестинского движения ХАМАС в этом конфликте.

При этом Лапид выступил за сохранение отношений с Москвой по причинам стратегического характера.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все разговоры о будущем Газы без немедленного прекращения огня бесполезны.

Министр подчеркнул, что решения ООН о создании палестинского государства не должны быть похоронены, как это было сделано с Минскими соглашениями.