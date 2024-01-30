Госдеп заявил о возобновлении санкции США против Венесуэлы с 18 апреля
Государственный департамент США заявил, что американская сторона вновь вводит в силу санкции против Венесуэлы в нефтегазовом и золотодобывающем секторах с 18 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.
Уточняется, что американские власти не намерены продлевать лицензию, которая разрешает транзакции в нефтегазовом секторе Венесуэлы, «после срока её истечения 18 апреля 2024 года».
Кроме того, Вашингтон отзывает генеральную лицензию, разрешающую транзакции с венесуэльской госкомпанией Minerven, занимающейся добычей золота.
Ранее США включили четыре компании и один танкер для перевозки нефти в антироссийский список санкций.