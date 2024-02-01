В ЕС придумали план Б для помощи Украине в обход вето Венгрии

«Идея состоит в том, чтобы как можно скорее одобрить и согласовать пополнение бюджета фонда в 5 миллиардов евро и перейти к совместным европейским закупкам оружия. Венгрия, которая критически отнеслась к этому решению, смягчила свою позицию по созданию нового подфилиала [Фонда мира] — "Фонда помощи Украине", [который может использоваться] для поставок оружия. Тем не менее, дипломаты заявили, что необходимо проделать много работы, чтобы все европейские столицы одобрили это», — говорится в публикации.