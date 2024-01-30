Президента Литвы обвинили в коррупции

Президент Литвы Гитанас Науседа и посол республики в Великобритании Эйтвидас Баярунас, посетив мюзикл «Призрак оперы» в Лондоне за счет посольства, нарушили закон «О согласовании общественных и частных интересов» и виновны в коррупции. Такое обвинение вынесла Главная комиссия по служебной этике (ГКСЭ) Литвы, передает Delfi.

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«Комиссия выявила нарушения двух статей. Первое — потому что он [Науседа] воспользовался своим служебным положением и служебным статусом для получения личной выгоды, а второе — потому что он незаконно принял подарок, принимать который запрещено законом», — заявил журналистам глава ГКСЭ Гедиминас Сакалаускас.

В мае 2023 года Науседа, Баярунас и их супруги посетили театр в Великобритании, оплатив билеты стоимостью полторы тысячи евро через счет посольства Литвы в Лондоне.