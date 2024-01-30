WP: США добиваются перемирия между Израилем и ХАМАС

США усилили давление на Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС, опасаясь дальнейшей эскалации конфликта, и стараются побудить стороны заключить перемирие. Об этом сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников.

Как пишет издание, американская администрация в последние недели все больше беспокоится об эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Вашингтон начал оказывать дипломатическое давление на Израиль и ХАМАС после атак йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Красном море и ответного огня США и их союзников.

Газета указывает, что американские власти намерены снизить интенсивность боевых действий в регионе и вновь сфокусироваться на дипломатических усилиях по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на источник, что египетская разведка якобы передала ХАМАС предварительное предложение по освобождению заложников, достигнутое на встрече в Париже 28 января глав разведслужб Египта, Израиля, США и премьер-министра Катара. Телеканал отмечал, что, хотя переговорщики пришли к консенсусу в общих чертах, согласовать конкретные детали сделки, скорее всего, будет непросто. По предварительным условиям, первый этап возвращения заложников предусматривает шестинедельную паузу в ведении боевых действий. При этом каждый удерживаемый палестинским движением ХАМАС мирный житель будет обменян на троих палестинцев, которые содержатся под стражей в тюрьмах Израиля.

Это соотношение может быть увеличено для обмена военнослужащих израильской армии, а вслед за шестинедельным прекращением огня может последовать и более длительная пауза.