Глава ЦРУ признал потерю «неоспоримого превосходства» США
США больше не обладают неоспоримым превосходством на фоне технологической революции. Такое мнение выразил глава ЦРУ Уильям Бернс в статье «Трансформация ЦРУ в эпоху конкуренции» для журнала Foreign Affairs.
«От микрочипов до искусственного интеллекта и квантовых вычислений — новые технологии меняют мир, включая профессию разведчика. Во многих отношениях эти события усложняют работу ЦРУ как никогда, предоставляя противникам новые мощные инструменты, позволяющие запутывать нас, уклоняться от нас и шпионить за нами», — заявил Бернс.
30 января Бернс заявил, что отказ США от предоставления помощи Киеву в рамках украинского конфликта сравним с «голом в свои ворота исторических масштабов».
27 января американское издание The Washington Post писало, что в 2022-м и 2023 годах в Москве проходили совещания, на которых якобы обсуждались способы «подрыва доллара» как мировой резервной валюты.