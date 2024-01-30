Глава ЦРУ признал потерю «неоспоримого превосходства» США

«От микрочипов до искусственного интеллекта и квантовых вычислений — новые технологии меняют мир, включая профессию разведчика. Во многих отношениях эти события усложняют работу ЦРУ как никогда, предоставляя противникам новые мощные инструменты, позволяющие запутывать нас, уклоняться от нас и шпионить за нами», — заявил Бернс.