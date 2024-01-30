Глава МИД Польши намерен обсудить c Бербок тему репараций

Замглавы польского МИД Анджей Шейна в эфире Польского радио заявил о намерении главы польского внешнеполитического ведомства обсудить с главой МИД Германии Анналеной Бербок тему военных репараций.

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По словам Шейна, Германия знает, что у них в качестве партнёра сильная, демократическая и напористая страна.

«Например, мы никоим образом не отступим от реализации... резолюции сейма, которая обязывает нас требовать морального, финансового, исторического возмещения за последствия Второй мировой войны», — цитирует его РИА Новости.

Представитель польского МИД также утвердительно ответил на вопрос о том, будет ли обсуждаться вопрос репараций на переговорах с Бербок.

В октябре 2022 года уже бывший министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны.