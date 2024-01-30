Протестующие фермеры заблокировали дороги в Германии и Франции
Также колонна из 126 сельхозмашин замедлила движение на дороге B-10 в земле Баден-Вюртемберг. Несколько акций протеста прошло в других районах страны, но к перекрытию трафика они не привели.
В префектуре департамента Верхняя Гаронна во Франции сообщила в соцсети X, что недовольные аграрии частично перекрыли дорогу по направлению к аэропорту Тулузы. Манифестанты также начали жечь покрышки и солому.
Массовые акции протеста фермеров начались в республике в январе. Одной из причин стало грядущее повышение стоимости дизельного топлива. Аграрии недовольны и падением доходов в результате возросшего импорта в страну сельхозпродукции с Украины.