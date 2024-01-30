В США из музея Холокоста убрали портрет Гитлера на фоне скандала

В Мемориальном центре Холокоста имени Зекельмана в американском штате Мичиган провели редизайн и убрали огромный портрет лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Как сообщает The New York Times, избавиться от него решили, поскольку посетители фотографировались на его фоне, вскидывая руки в нацистском приветствии.

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Отмечается, что от другого проблемного экспоната, черной униформы нацистского офицера с повязкой со свастикой, пистолетом и кнутом, не стали избавляться. Многие школьники во время экскурсий любят делать на его фоне селфи — теперь сделать это помешают фотографии зверств немецких солдат, которые частично закрывают витрину.

«Я не хочу, чтобы они увидели эту форму, не узнав правду об этих людях, которые носили эту форму», — отметил куратор музея Марк Малдер.