Великобритания допустила признание палестинского государства

Великобритания вместе с союзниками обсудит возможность признания палестинского государства. Как сообщает Financial Times, об этом послам арабских государств заявил глава МИД королевства Дэвид Кэмерон.

По его словам, на странах Запада лежит ответственность, поскольку им придется определить, как будет выглядеть новое государство, что будет в себя включать и как будет работать.

«Пока это происходит, мы вместе с союзниками рассмотрим вопрос признания палестинского государства, в том числе в ООН», — сказал Кэмерон.

Глава британского МИД уверен, что в результате произойдет «необратимый прогресс» в решении вопроса совместного существования Израиля и Палестины. Министр считает, что сейчас важно приостановить конфликт в секторе Газа, отпустить израильских заложников, которые находятся в анклаве, а также дать «палестинскому народу политический горизонт».