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Великобритания не исключает признание палестинского государства

Великобритания вместе с союзниками обсудит возможность признания палестинского государства. Как сообщает Financial Times, об этом послам арабских государств заявил глава МИД королевства Дэвид Кэмерон.

Великобритания допустила признание палестинского государства
© globallookpress.com

По его словам, на странах Запада лежит ответственность, поскольку им придется определить, как будет выглядеть новое государство, что будет в себя включать и как будет работать.

«Пока это происходит, мы вместе с союзниками рассмотрим вопрос признания палестинского государства, в том числе в ООН», — сказал Кэмерон.

Глава британского МИД уверен, что в результате произойдет «необратимый прогресс» в решении вопроса совместного существования Израиля и Палестины. Министр считает, что сейчас важно приостановить конфликт в секторе Газа, отпустить израильских заложников, которые находятся в анклаве, а также дать «палестинскому народу политический горизонт».

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Напомним, что ранее Кэмерон представил план прекращения боевых действий между бойцами ХАМАС и Израилем. В качестве первого шага он предполагает немедленную паузу в боях. Также в МИД предложили установить четкий «политического горизонт» для создания палестинского государства, сформировать технократическое правительство для управления Западным берегом Иордана и сектором Газа. При этом от ХАМАС требуют освободить заложников и обязаться перестать нападать на Израиль, а лидеры движения должны будут уехать из сектора Газа в другую страну.

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