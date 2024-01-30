Сеул выразил Токио протест из-за претензий на острова Токто

По словам официального представителя МИДа Лим Су Сока, они считаются южнокорейской территорией в соответствии с международным правом.

30 января глава японского дипломатического ведомства Ёко Камикава в своём выступлении о целях внешней политики в 2024 году подтвердила претензии Токио на архипелаг Такэсима.