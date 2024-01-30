ООН признала температуру на Сицилии новым рекордом для Европы

ООН признала температуру 48,8 градуса на Сицилии новым рекордом для Европы
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) признала температуру 48,8 градуса Цельсия, зафиксированную 11 августа 2021 года в сицилийском городе Сиракузы, новым рекордом для Европы. ВМО, являющаяся специализированным учреждением ООН, напомнила в распространенном в Женеве сообщении, что предыдущий рекорд, составлявший 48 градусов, был зарегистрирован в 1977 году в Греции.
ВМО "официально подтвердила новый температурный рекорд 48,8 градуса Цельсия (119,8 градуса по Фаренгейту) для континентальной Европы, зафиксированный в Италии 11 августа 2021 года", отметили в организации. Этот показатель был зарегистрирован автоматической метеорологической станцией в Сиракузах на острове Сицилия.
Предыдущий рекорд для Европы - 48 градусов - был установлен 10 июля 1977 года в городах Афины и Элефсис в Греции. Он был основан на официальных правительственных источниках и включен в Архив глобальных данных ВМО об экстремальных метеорологических и климатических явлениях на момент его создания в 2007 году. Этот рекорд "не проходил независимую проверку в ВМО, в отличие от недавнего температурного показателя, зафиксированного в Италии", отмечается в сообщении.
Как пояснил докладчик ВМО по вопросам климатических и метеорологических экстремальных явлений профессор Рэндалл Сервени, в большинстве случаев подтверждение рекорда требует "длительных процедур". "Такая кропотливая оценка обеспечивает критически важную уверенность в том, что глобальные рекорды регистрируются в результате правильно выполненных измерений", - сказал профессор.
В настоящее время комитет экспертов ВМО проводит ряд исследований. В частности, он выясняет, побил ли прошлогодний тропический циклон "Фредди" рекорд продолжительности. "Фредди" сформировался в Индийском океане к северо-западу от Австралии и просуществовал 38 дней, рассеявшись к 14 марта 2023 года. Он стал самым продолжительным циклоном за все время наблюдений за ними в этой части планеты. Проделав путь протяженностью более 8 тыс. км, "Фредди" затронул Маврикий, Мадагаскар, Малави и Мозамбик.