ООН признала температуру на Сицилии новым рекордом для Европы

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) признала температуру 48,8 градуса Цельсия, зафиксированную 11 августа 2021 года в сицилийском городе Сиракузы, новым рекордом для Европы. ВМО, являющаяся специализированным учреждением ООН, напомнила в распространенном в Женеве сообщении, что предыдущий рекорд, составлявший 48 градусов, был зарегистрирован в 1977 году в Греции.

ВМО "официально подтвердила новый температурный рекорд 48,8 градуса Цельсия (119,8 градуса по Фаренгейту) для континентальной Европы, зафиксированный в Италии 11 августа 2021 года", отметили в организации. Этот показатель был зарегистрирован автоматической метеорологической станцией в Сиракузах на острове Сицилия.

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Предыдущий рекорд для Европы - 48 градусов - был установлен 10 июля 1977 года в городах Афины и Элефсис в Греции. Он был основан на официальных правительственных источниках и включен в Архив глобальных данных ВМО об экстремальных метеорологических и климатических явлениях на момент его создания в 2007 году. Этот рекорд "не проходил независимую проверку в ВМО, в отличие от недавнего температурного показателя, зафиксированного в Италии", отмечается в сообщении.

Как пояснил докладчик ВМО по вопросам климатических и метеорологических экстремальных явлений профессор Рэндалл Сервени, в большинстве случаев подтверждение рекорда требует "длительных процедур". "Такая кропотливая оценка обеспечивает критически важную уверенность в том, что глобальные рекорды регистрируются в результате правильно выполненных измерений", - сказал профессор.