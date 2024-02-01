Гарибашвили возглавил «Грузинскую мечту»

29 января премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил об отставке. Эксперты связывают это с очередным «возвращением в политику» миллиардера Бидзины Иванишвили , которого называют «захватившим Грузию» серым кардиналом, чьи закулисные действия все больше усугубляют зависимость страны от России.

Вслед за Гарибашвили уйдет в отставку и правительство Грузии. У парламента есть две недели, чтобы выразить доверие новому премьеру и представленному им составу правительства.