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Экс-премьер Грузии Гарибашвили возглавил "Грузинскую мечту"

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили возглавил партию «Грузинская мечта». Об этом пишет ТАСС.

Гарибашвили возглавил «Грузинскую мечту»
© РИА Новости

29 января премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил об отставке. Эксперты связывают это с очередным «возвращением в политику» миллиардера Бидзины Иванишвили, которого называют «захватившим Грузию» серым кардиналом, чьи закулисные действия все больше усугубляют зависимость страны от России.

Вслед за Гарибашвили уйдет в отставку и правительство Грузии. У парламента есть две недели, чтобы выразить доверие новому премьеру и представленному им составу правительства.

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