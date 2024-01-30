В Турции рассаказали, продолжат ли использовать Конвенцию Монтре

Турция продолжит использовать Конвенцию Монтре, это не является предметом обсуждений. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан на пресс-конференции в Болгарии.

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Напомним, что ранее помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что Вашингтон попытается проработать с Анкарой вопрос судоходства в Черном море. При этом она уточнила, что в регионе необходимо добиться благоприятной среды, при которой Черное море будет полностью безопасно для коммерческого судоходства. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Пентагон не сможет добиться от властей Турции изменения правил захода военных кораблей в Черное море.

«Мы будем продолжать выполнять Конвенцию Монтре в полном объеме. Не может быть и речи о том, чтобы даже думать об этом вопросе, не говоря уже о его обсуждении», — сказал Фидан во время общения с журналистами.

Конвенция Монтре действует с 1936 года. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы Босфор и Дарданеллы в мирное и военное время, однако устанавливает различные режимы плавания. Документ ограничивает пребывание в Черном море кораблей нечерноморских государств тремя неделями, а в чрезвычайных ситуациях Анкара может полностью запретить проход военных судов через Босфор и Дарданеллы. Кроме того, Турция имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.