Орбан обвинил ЕС в идеологической войне против Венгрии

Евросоюз в последние годы ведёт идеологическую войну против Венгрии, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан/

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«ЕС в последние годы вёл идеологическую войну против Венгрии и постоянно пытался нас шантажировать», — сказал он в интервью французскому журналу Le Point.

По мнению Орбана, Евросоюз всё ближе к империализму и всё меньше похож на сообщество суверенных государств.

«Ккакие бы разумные аргументы вы ни выдвигали, ЕС пытается заставить вас участвовать в том, чего вы не желаете», — добавил политик.

Ранее советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что венгерская сторона выдвинула ЕС условия для одобрения пакета помощи Украине.