Обзор иноСМИ: СПГ как способ давления США на Европу и финны за русский язык в школах

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«ЕС привыкает к мысли о большой войне, но Орбан с этим не согласен»

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Пока Европа начала психологически привыкать к «большой войне», лидеры Венгрии и Словакии могут попытаться остановить военную машину, пишет хорватское издание Advance. Глава Венгрии Виктор Орбан уже давно «головная боль» для Брюсселя, но особенно большой проблемой он стал, заблокировав четырехлетний пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

Как отмечает Advance, называть Орбана «пророссийским политиком» недальновидно, это не отражает всю полноту картины. У него есть определенные симпатии к Москве, но в то же время Орбан прекрасно понимает, что из своей позиции он может извлечь максимально возможную выгоду для Венгрии. В Будапеште не рассчитывают, что ЕС кардинально изменится, если венгры и дальше будут накладывать вето на поддержку Украины, но там надеются получить для себя определенные выгоды в виде более широкого доступа к фондам ЕС. По версии Advance, если в ЕС станет больше подобных Орбану политиков, Евросоюз превратится в «антивоенную Европу» с разнородной политической ареной.

«СПГ - веревка, наброшенная США на шею ЕС»

Турецкое издание Aydinlik пишет, что США могут использовать торговлю СПГ в качестве нового инструмента санкций и угроз - для давления на ЕС по политическим вопросам. Зависимость Евросоюза от американского СПГ продолжает расти: ЕС нарушил свою крупнейшую цепочку поставок энергоносителей санкциями против России и обратился к сжиженному природному газу из США.

США получили еще один инструмент, который можно использовать для навязывания интересов ЕС. Преподаватель Стамбульского университета Тугченур Экинджи Фуртана заявила, что нынешняя ситуация в торговле СПГ напоминает «веревку, наброшенную США на шею Евросоюза». Фуртана добавила, что из-за геополитических проблем и угроз безопасности в мире может усилиться тенденция к использованию наземных и железнодорожных перевозок в качестве альтернативы морской торговле, что будет выгодно для Турции.

Ученые Финляндии выступили за сохранение русского языка в школах

Министру образования Финляндии Анне-Майе Хенрикссон вручили петицию за сохранение финско-русских классов в одной из школ города Турку и в Школе Восточной Финляндии. Как пишет Yle, вопрос о возможной отмене преподавания русского языка обсуждался с осени прошлого года. Родители учеников финско-русских классов планируют организовать акцию протеста.

Петиция была также подписана группой преподавателей и университетских исследователей. Один из подписавшихся - Олли-Матти Миккола, специальный научный сотрудник Сил обороны, защищающий преподавание русского языка из соображений национальной безопасности. По его словам, Финляндия не может позволить себе будущее, в котором у нее не окажется специалистов по русской культуре и языку: они нужны для того, чтобы «можно было предвидеть мысли и возможные действия России».

«Зеленский должен договориться с Путиным - пока не поздно»

Весь мир ждет переговоров России и Украины - время уходит, и особенно его мало у Владимира Зеленского, пишет известный немецкий журналист Габор Штейнгарт в своей статье для Focus. Настроения в США изменились, европейская промышленность не в состоянии обеспечить Украину боеприпасами, а НАТО не заинтересована в дальнейшей эскалации.

Зеленский, по словам Штейнгарта, больше не может использовать образ «сильного человека». Из-за своей зависимости от военной помощи Запада его страна потеряла важную часть своего национального суверенитета. Даже генсек НАТО Йенс Столтенберг признает неизбежность переговоров - он назвал главной задачей союзников Украины сделать переговорную позицию страны «максимально сильной». Недавно он заявил, что вопрос в том, какую цену Украина готова заплатить за мир - «сколько территории и сколько независимости». По версии Штейнгарта, это означает, что настал час уступок, в том числе территориальных.

«Грубое политическое пробуждение Германии»

Немцы привыкли считать мягкость своей политики добродетелью, а канцлер Германии Олаф Шольц был избран благодаря невысказанному обещанию сделать немецкую политику скучной, пишет Politico. Шольц выступал в качестве гаранта стабильности и естественного наследника своей предшественницы Ангелы Меркель, которая правила Германией в течение 16 лет, обеспечивая равновесие в нестабильные времена.