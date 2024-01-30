Эксперт предсказал стычки фермеров и силовиков во Франции
Столкновения аграриев и силовиков могут начаться во Франции, если Европа не отреагирует не требования французских фермеров. Как сообщает RT, такое мнение высказал представитель Союза независимых полицейских Франции Жан-Пьер Коломбес.
Говоря о протестах, Коломбес отметил, что европейцы навязали себе строгие правила в области защиты окружающей среды, при этом импортируя те продукты, которые производятся без соблюдения каких-либо правил.
«Здесь мне на ум приходит Украина, которая вновь вышла на первый план, поскольку мы импортируем невероятные объёмы украинского куриного мяса, произведённого по небольшой стоимости и в весьма плачевных условиях», — отметил представитель союза.
Напомним, что протесты направлены на сельскохозяйственную политику Евросоюза. Французские фермеры, среди прочего, выступают против роста импорта мяса птицы и повышения стоимости дизельного топлива. Они начали заваливать навозом площадки перед зданиями префектур и городских администраций, а также блокировать дороги тракторами.
В понедельник, 29 января, фермеры анонсировали начало «осады» Иль-де-Франс. Они пообещали заблокировать восемь дорог, ведущих в Париж. В результате движение было нарушено на 11 французских автомагистралях — A7, A9, A10, A11, A20, A54, A62, A63, A64, A71 и A89. Одна из крупнейших сетей супермаркетов во Франции — Lidl — столкнулась с проблемами поставок товаров.