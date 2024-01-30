ХАМАС получил предложение по перемирию в секторе Газа

Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о получении предложения по перемирию в секторе Газа.

© RT на русском

«ХАМАС получило предложение, выработанное в ходе обсуждения в Париже, и в настоящий момент изучает его», — цитирует его ТАСС.

По его словам, для движения приоритетом является «немедленное прекращение агрессии» и «вывод оккупационных войск за пределы сектора Газа».